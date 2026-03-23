Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Іран погрожує завдати ударів по електростанціях у Перській затоці

У КВІР кажуть, що вони вдарять у відповідь, якщо США атакуватимуть енергетику. 

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран атакує електростанції Ізраїлю та об’єкти, що постачають електроенергію американським базам у Перській затоці, якщо президент США Дональд Трамп здійснить свою погрозу знищити енергосистему Ірану.

Як пише Reuters, про це йдеться в заяві Корпусу вартових ісламської революції в понеділок.

У заяві, поширеній державними ЗМІ, фактично відмовляються від попередніх погроз атакувати опріснювальні установки в регіоні, які є критично важливими для забезпечення питною водою країн Перської затоки.

«Брехливий президент США стверджував, що Корпус вартових ісламської революції має намір атакувати установки з опріснення води і створити труднощі для народів регіону. Ми рішуче налаштовані відповідати на будь-яку загрозу на тому ж рівні, з метою стримування… Якщо ви вдарите по електриці – ми вдаримо по електриці», – йдеться там. 

Корпус вартових ісламської революції також заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою.

У суботу Трамп попередив, що іранські електростанції будуть знищені, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для всього судноплавства протягом 48 годин. Крайній термін – понеділок, близько 19:45 за східним часом США. Іранські атаки фактично закрили Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, спричинивши найгіршу нафтову кризу з 1970-х років.

Попередження Трампа щодо удару по енергосистемі Ірану пролунало менш ніж за добу після сигналів про можливе згортання конфлікту, попри перекидання в регіон американських морпіхів і десантних засобів.Хоча удари по електроенергетиці можуть завдати шкоди Ірану, вони можуть мати катастрофічні наслідки для країн Перської затоки, які споживають приблизно в п’ять разів більше електроенергії на душу населення.

Електрика забезпечує придатність до життя їхніх пустельних мегаполісів, зокрема живлячи опріснювальні установки, які забезпечують 100% водопостачання в Бахрейні та Катарі. В ОАЕ такі установки покривають понад 80% потреб у питній воді, а в Саудівській Аравії – близько 50%.

﻿
Читайте також
