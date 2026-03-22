Ізраїль завдав удару по головному мосту на півдні Лівану

Ізраїль у неділю завдав удару по головному мосту, що з’єднує південь Лівану з рештою країни, після того як військові отримали наказ знищити всі переправи через річку Літані.

Про це пише Reuters.

Недільний удар пошкодив ділянку прибережної автомагістралі, що проходить через сільськогосподарські райони і є одним із головних маршрутів між півднем і центром Лівану. Представник ізраїльської армії раніше того ж дня попередив про атаку на міст.

Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що ці удари є «передвісником наземного вторгнення» та становлять «політику колективного покарання цивільного населення». За його словами, це може ускладнити доставку гуманітарної допомоги та свідчити про можливі наміри розширення ізраїльської присутності на ліванській території.

Увечері в неділю ізраїльський удар по мосту повторився, повідомили державні ЗМІ Лівану.