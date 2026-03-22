МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Ізраїль завдав удару по головному мосту на півдні Лівану

Удар пошкодив ділянку прибережної автомагістралі, що проходить через сільськогосподарські райони і є одним із головних маршрутів між півднем і центром Лівану.

Фото: EPA/UPG

Ізраїль у неділю завдав удару по головному мосту, що з’єднує південь Лівану з рештою країни, після того як військові отримали наказ знищити всі переправи через річку Літані.

Про це пише Reuters.

Недільний удар пошкодив ділянку прибережної автомагістралі, що проходить через сільськогосподарські райони і є одним із головних маршрутів між півднем і центром Лівану. Представник ізраїльської армії раніше того ж дня попередив про атаку на міст.

Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що ці удари є «передвісником наземного вторгнення» та становлять «політику колективного покарання цивільного населення». За його словами, це може ускладнити доставку гуманітарної допомоги та свідчити про можливі наміри розширення ізраїльської присутності на ліванській території.

Увечері в неділю ізраїльський удар по мосту повторився, повідомили державні ЗМІ Лівану.

﻿
Читайте також
