У Франції триває другий тур виборів мерів у великих містах

Ліві політики борються за утримання Парижа, тоді як ультраправі прагнуть перемог перед президентськими виборами наступного року.

Другий тур муніципальних виборів у Франції, березень 2026 року
Фото: EPA/UPG

У Франції сьогодні триває другий тур виборів мерів у великих містах, зокрема Парижі та Марселі. 

Про це повідомляє France24.

Ліві політики борються за утримання Парижа, тоді як ультраправі прагнуть здобути перемоги перед президентськими виборами наступного року.

Явка виборців опівдні неділі становила 20,33%, що майже на один відсотковий пункт більше, ніж у першому турі 15 березня в цей самий час (19,37%).

Більшість із майже 35 000 сіл, містечок та районів країни обрали своїх лідерів у першому турі минулих вихідних, але перегони вийшли до другого туру приблизно в 1500 комунах, включно з великими міськими центрами. 

За місцевими виборами уважно стежать, щоб оцінити настрої на місцях та потенційні партійні альянси перед обранням наступника президента-центриста Еммануеля Макрона наступного року. Видання зазначає, що ультраправі відчувають свій найкращий шанс захопити владу.

Вибори у Парижі

За крісло міського голови столиці Парижа борються лівий Еммануель Грегуар – колишній заступник чинної мерки-соціалістки Анн Ідальго – та права ексміністерка Рашида Даті.

Колишня міністерка юстиції та культури, підопічна засудженого експрезидента Ніколя Саркозі, сподівається відвоювати Париж для правих і стати другою жінкою-мером поспіль.

