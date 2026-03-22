Туск: повідомлення про передачу Угорщиною інформації Кремлю щодо засідань Євроради не дивують

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інформацію про передачу угорською стороною деталей засідань Європейської ради російській владі.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Туска, підозри щодо тісних контактів Будапешта з Москвою існували вже давно, через що він був особливо обережним під час виступів на засіданнях ЄС.

"Інформація про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у найдрібніших деталях, не повинна нікого дивувати. Ми вже давно мали такі підозри. Це одна з причин, чому я висловлююся лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і кажу лише стільки, скільки потрібно", – зазначив глава польського уряду.

Раніше The Washington Post повідомляв, що уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС. Відомо, що витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини.