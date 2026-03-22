Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Туск: повідомлення про передачу Угорщиною інформації Кремлю щодо засідань Євроради не дивують

Підозри щодо зв'язків Будапешта з Москвою існували вже давно.

Орбан та Туск, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інформацію про передачу угорською стороною деталей засідань Європейської ради російській владі. 

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Туска, підозри щодо тісних контактів Будапешта з Москвою існували вже давно, через що він був особливо обережним під час виступів на засіданнях ЄС.

"Інформація про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у найдрібніших деталях, не повинна нікого дивувати. Ми вже давно мали такі підозри. Це одна з причин, чому я висловлююся лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і кажу лише стільки, скільки потрібно", – зазначив глава польського уряду.

  • Раніше The Washington Post повідомляв, що уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС. Відомо, що витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. 
  • За даними європейської розвідки, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час перерв на засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову. У таких розмовах він надавав «прямі звіти» про перебіг дискусій та обговорення можливих рішень. 
Читайте також
