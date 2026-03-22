На Кубі вдруге за тиждень стався повний блекаут

Без електроенергії залишилися понад 10 мільйонів людей.

Фото: EPA/UPG

Міністерство енергетики Куби заявило про другий за тиждень загальнонаціональний блекаут в країні. Без електроенергії залишивши понад 10 мільйонів людей.

Про це пише CNN.

"Сталося повне відключення Національної електричної системи. Протоколи щодо відновлення вже впроваджують," – ідеться в повідомленні міністерства.

Куба досі оговтується від попереднього блекауту 16 березня, тоді як США почали блокувати постачання венесуельської нафти на Кубу.

Безпосередньо перед відключенням електроенергії 21 березня державна енергетична компанія країни повідомила в соціальних мережах, що протягом найнапруженішого періоду в суботу ввечері очікує дефіциту електроенергії на 1,704 мегавата. 

  • Він додав, що влада заздалегідь готувалася до такої ситуації, але наголосив, що протягом трьох місяців у країну не надходило паливо. За його словами, особливо постраждала система охорони здоров’я.
