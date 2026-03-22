На Кубі вдруге за тиждень стався повний блекаут

Міністерство енергетики Куби заявило про другий за тиждень загальнонаціональний блекаут в країні. Без електроенергії залишивши понад 10 мільйонів людей.

Про це пише CNN.

"Сталося повне відключення Національної електричної системи. Протоколи щодо відновлення вже впроваджують," – ідеться в повідомленні міністерства.

Куба досі оговтується від попереднього блекауту 16 березня, тоді як США почали блокувати постачання венесуельської нафти на Кубу.

Безпосередньо перед відключенням електроенергії 21 березня державна енергетична компанія країни повідомила в соціальних мережах, що протягом найнапруженішого періоду в суботу ввечері очікує дефіциту електроенергії на 1,704 мегавата.

За декілька днів до першого блекауту президент Куби заявив, що критична ситуація в країні пов’язана з "енергетичною блокадою", запровадженою США.