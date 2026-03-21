Зеленський: ми працюємо, щоб партнери не тільки зупиняли “тіньові” судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 березня розповів про роботу з європейськими партнерами над тим, щоб вони не тільки зупиняли “тіньові” судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту.

“Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок: Франція затримала танкер «тіньового флоту», який Росія використовує для транспортування нафти. Цей танкер вже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу та Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортують не тільки російську, але й іранську нафту”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це реальні спільники – Росія та іранський режим.

“Поки війна триває, поки удари тривають, повинен тривати і тиск на агресора. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та усім іншим партнерам в Європі, які діють рішуче. Дуже дякую”, – сказав президент.