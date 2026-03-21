МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський: ми працюємо, щоб партнери не тільки зупиняли “тіньові” судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту

Президент України подякував Франції за нещодавнє затримання судна російського тіньового флоту.

Зеленський: ми працюємо, щоб партнери не тільки зупиняли “тіньові” судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 березня розповів про роботу з європейськими партнерами над тим, щоб вони не тільки зупиняли “тіньові” судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. 

“Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок: Франція затримала танкер «тіньового флоту», який Росія використовує для транспортування нафти. Цей танкер вже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу та Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортують не тільки російську, але й іранську нафту”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що це реальні спільники – Росія та іранський режим. 

“Поки війна триває, поки удари тривають, повинен тривати і тиск на агресора. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та усім іншим партнерам в Європі, які діють рішуче. Дуже дякую”, – сказав президент.

