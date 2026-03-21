Президент Зеленський взяв участь у прощанні з патріархом Філаретом у Києві

Президент України Володимир Зеленський відвідав церемонію прощання зі Святійшим патріархом Філаретом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні», – написав президент Зеленський.

Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя від ускладнень хронічних хвороб.