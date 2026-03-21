Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Президент Зеленський взяв участь у прощанні з патріархом Філаретом у Києві

Прощання з Патріархом Філаретом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

Прощання з Митрополитом Філаретом
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав церемонію прощання зі Святійшим патріархом Філаретом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні», – написав президент Зеленський.

  • Прощання з духовним лідером триває з вечора 20 березня та протягом всього дня 21 березня. Відспівування та поховання відбудуться 22 березня.
Читайте також
