У Києві з 14 березня зросте вартість проїзду в маршрутках

Ціна на проїзд у муніципальному транспорті залишається незмінною.

У Києві з 14 березня зросте вартість проїзду в маршрутках
Фото: КМДА

Від суботи, 14 березня, частина приватних перевізників Києва підвищує тариф на проїзд, повідомляє «РБК-Україна»

Вартість однієї поїздки у деяких маршрутних таксі зросте на 5 гривень і становитиме 20 гривень.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що перевізники вже надіслали міській владі офіційні листи з обґрунтуванням такого кроку. Головними причинами подорожчання називають стрімке зростання цін на дизельне пальне, здорожчання запчастин та загальне підвищення витрат на утримання автопарків. 

Зокрема, оголошення про новий тариф у 20 грн вже з'явилися у маршрутках №434. У КМДА нагадали, що місто не регулює ціни приватних компаній, а лише встановлює тарифи для комунального транспорту.

Водночас ціна на проїзд у муніципальному транспорті залишається незмінною. Вартість поїздок у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах «Київпастрансу» не підвищуватимуть.

Наразі разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 8 грн, а при придбанні 50 поїздок за допомогою транспортної картки ціна знижується до 6,5 грн.

