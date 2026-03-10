Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Київ

Зеленський іще думає над статусом, який пропонувати Кубракову для підготовки Києва до зими

Минулого тижня глава держави зазначив, що ексміністр може бути залученим до підготовки. 

Зеленський іще думає над статусом, який пропонувати Кубракову для підготовки Києва до зими
Олександр Кубраков під час засідання кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Президент ще не визначився з конкретною роллю в посиленні енергетики Києва, яку він запропонує ексміністру Олександру Кубракову. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами 10 березня.

Глава держави розповів, що з Кубраковим проговорюють посилення ним підготовки Києва до наступної зими. Володимир Зеленський вважає, що це завдання – виклик.

“Якщо буде війна – це сильний виклик, якщо війни не буде, і дай Бог, щоб війни не було – все одно все зруйновано. Треба відновлювати багато чого, нової генерації створювати, допомагати столиці, в нього є великий досвід. В якому статусі – поки що я думаю, ми з ним радимось. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним”, – сказав президент.

Контекст

У січні президент призначив Олександра Кубракова позаштатним радником з питань інфраструктури і взаємодії з громадами. Спілкування зі звільненим з уряду Кубраковим Зеленський відновив узимку, під час кадрових перестановок. 

3 березня президент заявив, що Київ став єдними містом, чий план підготовки до зими не затвердили на засіданні РНБО. План представляв мер міста і голова КМДА Віталій Кличко, в той час як в інших регіонах це робили очільники військових адміністрацій.

Центральна влада звинуватила Київ в неготовності, а Віталій Кличко відповів, що план був готовий і презентований, а для його ухвалення треба рішення Київради. 

На вчорашньому засіданні не було кворуму, тож за нього проголосувати не змогли. Голосування відбулося сьогодні. 

Хто такий Олександр Кубраков

  • У 2019 році він став народним депутатом. У листопаді того ж року призначений на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
  • У травні 2021 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кубракова міністром інфраструктури. 
  • 1 грудня 2022 року Рада звільнила його з і призначила віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.
  • 9 травня 2024 року парламент звільнив Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра.
  • 7 січня 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.
  • Уже після звільнення посадовця нардепка Ганна Бондар говорила, що він нібито особисто заблокував грантове фінансування процесу розробки нового містобудівного кодексу України. Про вона розказала LB.ua в інтерв`ю “Міська влада, мешканці, фахівці й держава – усі воюють між собою за міський простір”
  • Джерела LB.ua також розповідали, що Кубраков і ексголова партії "Слуга народу" Олена Шуляк можуть працювати над створенням власної політсили. Сама Шуляк такі звинувачення спростовувала, як і її соратники. А втім, LB.ua знайшов ознаки підготовки нового політичного проєкту.
﻿
