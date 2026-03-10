Зеленський іще думає над статусом, який пропонувати Кубракову для підготовки Києва до зими

Президент ще не визначився з конкретною роллю в посиленні енергетики Києва, яку він запропонує ексміністру Олександру Кубракову. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами 10 березня.
Глава держави розповів, що з Кубраковим проговорюють посилення ним підготовки Києва до наступної зими. Володимир Зеленський вважає, що це завдання – виклик.
“Якщо буде війна – це сильний виклик, якщо війни не буде, і дай Бог, щоб війни не було – все одно все зруйновано. Треба відновлювати багато чого, нової генерації створювати, допомагати столиці, в нього є великий досвід. В якому статусі – поки що я думаю, ми з ним радимось. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним”, – сказав президент.
Контекст
У січні президент призначив Олександра Кубракова позаштатним радником з питань інфраструктури і взаємодії з громадами. Спілкування зі звільненим з уряду Кубраковим Зеленський відновив узимку, під час кадрових перестановок.
3 березня президент заявив, що Київ став єдними містом, чий план підготовки до зими не затвердили на засіданні РНБО. План представляв мер міста і голова КМДА Віталій Кличко, в той час як в інших регіонах це робили очільники військових адміністрацій.
Центральна влада звинуватила Київ в неготовності, а Віталій Кличко відповів, що план був готовий і презентований, а для його ухвалення треба рішення Київради.
На вчорашньому засіданні не було кворуму, тож за нього проголосувати не змогли. Голосування відбулося сьогодні.
Хто такий Олександр Кубраков
- У 2019 році він став народним депутатом. У листопаді того ж року призначений на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
- У травні 2021 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кубракова міністром інфраструктури.
- 1 грудня 2022 року Рада звільнила його з і призначила віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.
- 9 травня 2024 року парламент звільнив Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра.
- 7 січня 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.
- Уже після звільнення посадовця нардепка Ганна Бондар говорила, що він нібито особисто заблокував грантове фінансування процесу розробки нового містобудівного кодексу України. Про вона розказала LB.ua в інтерв`ю “Міська влада, мешканці, фахівці й держава – усі воюють між собою за міський простір”.
- Джерела LB.ua також розповідали, що Кубраков і ексголова партії "Слуга народу" Олена Шуляк можуть працювати над створенням власної політсили. Сама Шуляк такі звинувачення спростовувала, як і її соратники. А втім, LB.ua знайшов ознаки підготовки нового політичного проєкту.