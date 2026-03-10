Зеленський іще думає над статусом, який пропонувати Кубракову для підготовки Києва до зими

Минулого тижня глава держави зазначив, що ексміністр може бути залученим до підготовки.

Президент ще не визначився з конкретною роллю в посиленні енергетики Києва, яку він запропонує ексміністру Олександру Кубракову. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами 10 березня.

Глава держави розповів, що з Кубраковим проговорюють посилення ним підготовки Києва до наступної зими. Володимир Зеленський вважає, що це завдання – виклик.

“Якщо буде війна – це сильний виклик, якщо війни не буде, і дай Бог, щоб війни не було – все одно все зруйновано. Треба відновлювати багато чого, нової генерації створювати, допомагати столиці, в нього є великий досвід. В якому статусі – поки що я думаю, ми з ним радимось. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним”, – сказав президент.

Контекст

У січні президент призначив Олександра Кубракова позаштатним радником з питань інфраструктури і взаємодії з громадами. Спілкування зі звільненим з уряду Кубраковим Зеленський відновив узимку, під час кадрових перестановок.

3 березня президент заявив, що Київ став єдними містом, чий план підготовки до зими не затвердили на засіданні РНБО. План представляв мер міста і голова КМДА Віталій Кличко, в той час як в інших регіонах це робили очільники військових адміністрацій.

Центральна влада звинуватила Київ в неготовності, а Віталій Кличко відповів, що план був готовий і презентований, а для його ухвалення треба рішення Київради.

На вчорашньому засіданні не було кворуму, тож за нього проголосувати не змогли. Голосування відбулося сьогодні.

