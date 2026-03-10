Сьогодні, 10 березня, Київрада прийняла план енергостійкості столиці. «За» – 92 депутати. Про це повідомляє кореспондент LB з сесії Київради.

Депутати планували розглянути план 9 березня, в понеділок, але в той день не було кворуму в сесійній залі. 10 березня, після погоджувальної ради, депутати змогли заслухати і прийняти план енергетичної стійкості територіальної громади Києва.

План стійкості, затверджений Київрадою, передбачає три варіанти кошторису видатків.

Перший план, забезпечений поточними програмами міського бюджету, передбачає фінансування в обсязі 10,86 млрд грн до кінця 2026 року. В цей перелік входять заходи по відновленню пошкоджених об'єктів генерації, їх фізичному захисту, резервне живлення водопостачання, ремонт тепломереж, створення нових об'єктів когенерації, нарощення обсягу СЕС, оновлення будинкових теплопунктів.

Зокрема, в “мінімальному сценарії” видатки на поточний рік розподілені наступним чином:

Резервне живлення теплозабезпечення 3,5 млрд грн (КГУ; газові генератори для котелень);

(КГУ; газові генератори для котелень); Фізичний захист ТЕЦ 2,4 млрд грн ;

; Резервне живлення насосних станцій водоканалу 1,8 млрд грн ;

; Відновлення теплогенеруючих потужностей 1,37 млрд грн (відновлення теплопостачання і ремонти мереж);

(відновлення теплопостачання і ремонти мереж); Зміцнення стійкості електромереж 0,96 млрд грн (мережі ДТЕК);

(мережі ДТЕК); Енергостійкості киян 0,59 млрд грн (СЕС, генератори та ІТП для ОСББ).

Всі, крім останнього пункту плану заходів, мають критичний пріоритет реалізації в поточному році. І цей перелік витрат може бути профінансованим з коштів міського бюджету.

Також програма містить ще один лист витрат за кошти міського бюджету, але з більшою кількістю пунктів в рамках тих же перелічених напрямків. Ці витрати оцінені на рівні 13 млрд грн. Розподіл цих видатків в рамках існуючих програм і бюджетів районів і КП потребує додаткового перерозподілу і буде зроблено Київрадою пізніше при перегляді бюджету року.

План також містить великий лист заходів, які бажано реалізувати в рамках енергостійкості, але які потребують залучення фінансових, технічних і організаційних ресурсів центральних органів влади. Цей перелік має більше позицій і його кошторис складає 37,8 млрд грн. Кошторис передбачає більше позицій по фізичному захисту об'єктів і більше потреб оновлення обладнання об'єктів генерації і децентралізації цієї мережі.

Також зазначимо, що рішення ухвалене разом з поправкою про відповідальність столичного голови та КМДА за реалізацію заходів, що вже заплановані бюджетом.