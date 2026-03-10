Сьогодні, 10 березня, Київрада прийняла план енергостійкості столиці. «За» – 92 депутати. Про це повідомляє кореспондент LB з сесії Київради.
Депутати планували розглянути план 9 березня, в понеділок, але в той день не було кворуму в сесійній залі. 10 березня, після погоджувальної ради, депутати змогли заслухати і прийняти план енергетичної стійкості територіальної громади Києва.
План стійкості, затверджений Київрадою, передбачає три варіанти кошторису видатків.
Перший план, забезпечений поточними програмами міського бюджету, передбачає фінансування в обсязі 10,86 млрд грн до кінця 2026 року. В цей перелік входять заходи по відновленню пошкоджених об'єктів генерації, їх фізичному захисту, резервне живлення водопостачання, ремонт тепломереж, створення нових об'єктів когенерації, нарощення обсягу СЕС, оновлення будинкових теплопунктів.
Зокрема, в “мінімальному сценарії” видатки на поточний рік розподілені наступним чином:
- Резервне живлення теплозабезпечення 3,5 млрд грн (КГУ; газові генератори для котелень);
- Фізичний захист ТЕЦ 2,4 млрд грн;
- Резервне живлення насосних станцій водоканалу 1,8 млрд грн;
- Відновлення теплогенеруючих потужностей 1,37 млрд грн (відновлення теплопостачання і ремонти мереж);
- Зміцнення стійкості електромереж 0,96 млрд грн (мережі ДТЕК);
- Енергостійкості киян 0,59 млрд грн (СЕС, генератори та ІТП для ОСББ).
Всі, крім останнього пункту плану заходів, мають критичний пріоритет реалізації в поточному році. І цей перелік витрат може бути профінансованим з коштів міського бюджету.
Кличко: плани енергостійкості інших міст підписували голови ОВА. План же Києва змушують підписати мера
Також програма містить ще один лист витрат за кошти міського бюджету, але з більшою кількістю пунктів в рамках тих же перелічених напрямків. Ці витрати оцінені на рівні 13 млрд грн. Розподіл цих видатків в рамках існуючих програм і бюджетів районів і КП потребує додаткового перерозподілу і буде зроблено Київрадою пізніше при перегляді бюджету року.
План також містить великий лист заходів, які бажано реалізувати в рамках енергостійкості, але які потребують залучення фінансових, технічних і організаційних ресурсів центральних органів влади. Цей перелік має більше позицій і його кошторис складає 37,8 млрд грн. Кошторис передбачає більше позицій по фізичному захисту об'єктів і більше потреб оновлення обладнання об'єктів генерації і децентралізації цієї мережі.
Також зазначимо, що рішення ухвалене разом з поправкою про відповідальність столичного голови та КМДА за реалізацію заходів, що вже заплановані бюджетом.
- 3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, крім Києва. Зеленський повідомив, що столиці дали додатковий тиждень для оновлення та захисту плану підготовки до наступного опалювального сезону.
- Міський голова Кличко зауважив, що комплексний план стійкості, який представили на засіданні РНБО, потребує участі і допомоги держави. Пропозиції до плану вчасно подали Мінрозвитку громад та територій, а до його розробки залучали експертів енергетичної галузі.В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв також оприлюднив відкриту частину енергоплану стійкості столиці.
- 5 березня Зеленський заявив, що Київ досі не подав план стійкості на наступний опалювальний сезон для затвердження урядом.