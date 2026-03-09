Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів. Серед “науковців” були агроном, стоматолог, працівник СТО.

Працівники ДБР викрили групу осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових співробітників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед “науковців” були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності.

Лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких “послуг” становила від 1,5 до 4 тис. доларів США з людини.

У Києві викрили схему з фіктивними науковими працівниками, які уникали мобілізації

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.