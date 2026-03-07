Загалом у Києві без тепла залишаються майже 2700 будинків.

Внаслідок нічної атаки ворога у Києві пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Без теплопостачання залишилися понад 1900 будинків.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах. Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки", – ідеться у повідомленні.

Загалом у столиці без тепла залишаються майже 2700 будинків. "Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", – додає Кличко.