Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Києві, без тепла – 1905 будинків у чотирьох районах столиці

Загалом у Києві без тепла залишаються майже 2700 будинків.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Києві, без тепла – 1905 будинків у чотирьох районах столиці
Фото: Главком

Внаслідок нічної атаки ворога у Києві пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Без теплопостачання залишилися понад 1900 будинків. 

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах. Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки", – ідеться у повідомленні. 

Загалом у столиці без тепла залишаються майже 2700 будинків. "Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", – додає Кличко.

﻿
