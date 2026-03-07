Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Унаслідок атаки Росії на Київ є пошкодження у трьох районах

У Деснянському та Дніпровському районах виявили уламки, у Голосіївському виникла пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко
Фото: пресслужба

Унаслідок нічної атаки РФ по Києву пошкодження та уламки ворожих цілей виявлені у трьох районах столиці.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.

У Деснянському районі на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.

У Дніпровському районі на трьох локаціях виявлені уламки. Без пожеж та потерпілих.

Нічна атака РФ 7 березня

У ніч на 7 березня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет кількох типів. 

В Одесі сили ППО відбивали атаку БПЛА з акваторії Чорного моря. У Сумах дрони влучили у житловий будинок, попередньо без постраждалих. 

У Харкові під час масованої комбінованої російської атаки балістична ракета напряму влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста. Відомо про чотирьох загиблих.

