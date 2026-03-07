Унаслідок атаки Росії на Київ є пошкодження у трьох районах

Унаслідок нічної атаки РФ по Києву пошкодження та уламки ворожих цілей виявлені у трьох районах столиці.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
У Деснянському районі на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
У Дніпровському районі на трьох локаціях виявлені уламки. Без пожеж та потерпілих.
Нічна атака РФ 7 березня
У ніч на 7 березня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет кількох типів.
В Одесі сили ППО відбивали атаку БПЛА з акваторії Чорного моря. У Сумах дрони влучили у житловий будинок, попередньо без постраждалих.
У Харкові під час масованої комбінованої російської атаки балістична ракета напряму влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста. Відомо про чотирьох загиблих.