Блог Олени Бортнікової

Пастка «Майбутнього часу»: чому мозок беззупинно крутить сценарії, яких не існує?

Кожного вечора, коли гасне світло або затихають сповіщення в месенджерах, починається «друга зміна». Мозок вмикає внутрішній проектор і починає транслювати фільми жахів або трилери: «А що, як фронт наблизиться?», «А що, як знову вимкнуть опалення, а на вулиці ще мороз?», «А що, як гроші закінчаться через два місяці?». Ви не замовляли цей сеанс, ви хочете спати, але механізм невблаганний.

Чому ми стали заручниками власних прогнозів і як вимкнути цей безкінечний «генератор катастроф»?

Фото: pexels/vanyaoboleninov

Біологічний запобіжник: мозок як прогноз-машина

Наш мозок еволюційно не заточений під щастя. Він заточений під виживання. Для первісної людини невідомість у кущах означала смерть. Тому мозок навчився заповнювати порожнечу найгіршими сценаріями, щоб підготувати організм до втечі або нападу.

В умовах тривалої війни «невідомість» стала нашим постійним місцем проживання. Оскільки ми не маємо об’єктивної інформації про майбутнє, мозок починає її галюцинувати. Це називається когнітивним викривленням - катастрофізацією.

Ми помилково вважаємо: «Якщо я зараз продумаю, як буду рятуватися під час ядерного вибуху, то в момент вибуху я буду готовий». Це ілюзія контролю. Насправді ви просто спалюєте нейронний ресурс на подію, імовірність якої не залежить від ваших роздумів.

Пастка «Жуйки для розуму» (Румінації)

Психологи називають це румінаціями, нав’язливим прокручуванням тих самих думок. Різниця між конструктивним плануванням і румінацією проста:

  • Планування: «Якщо вимкнуть світло, я куплю павербанк». (Є дія).
  • Румінація: «А якщо світло вимкнуть на місяць? Боже, це буде жахливо, ми всі замерзнемо, що ж робити, це кінець...» (Дії немає, є лише емоційна вирва).

Коли сценарії крутяться без зупинки, організм перебуває у стані постійного стресу. Для тіла немає різниці між реальною ракетою над головою і уявною - наднирники викидають кортизол в обох випадках однаково.

Техніки повернення в «Тут і Зараз»

Як фахівець, я пропоную не боротися з думками (це лише посилює їх), а змінювати фокус.

1. Техніка «Сценарій + 1 крок»

Якщо мозок підкидає страх, дайте йому коротку відповідь.

Приклад: «А що, як я втрачу роботу?» Відповідь: «Я оновлю резюме і зателефоную трьом знайомим. Все, на сьогодні це максимум». Закрийте тему.

2. Декомпозиція тривоги

Розділіть свої страхи на дві колонки: «Те, на що я впливаю» і «Те, на що я не впливаю».

  • Курс долара? Не впливаю. (Викреслюємо з обдумування).
  • Запас води вдома? Впливаю. (Йдемо і купуємо).

Мозок заспокоюється лише тоді, коли отримує дію замість роздумів.

3. Правило 5-4-3-2-1

Коли сценарії майбутнього затягують, поверніть себе в тіло. Назвіть уголос:

  • 5 предметів, які бачите прямо зараз.
  • 4 звуки, які чуєте.
  • 3 тактильні відчуття (одяг на шкірі, стілець).
  • 2 запахи.
  • 1 смак.

Це примусово перемикає мозок із префронтальної кори (де живуть прогнози) на сенсорні зони.

Чому важливо зупинитися?

Постійне проживання сценаріїв майбутнього виснажує психіку настільки, що коли (і якщо) реальна проблема виникає, у вас просто немає сил на її вирішення. Ви вже «перегоріли» в уявній битві.

Майбутнє - це лише концепція. Реальність існує лише в межах вашого видиху та вчинку, який ви робите прямо зараз. Дозвольте собі не знати, що буде завтра. Це не безвідповідальність, це - гігієна виживання.

Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
