Вечірні тренування погано впливають на сон — дослідження

Дослідники виявили, що фізичні вправи протягом приблизно чотирьох годин перед сном ускладнюють засинання та скорочують час сну на цілих 43 хвилини.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на нове дослідження, в якому взяли участь майже 15 тис. активних чоловіків і жінок.

«Зараз я роблю все можливе, щоб уникати фізичних вправ пізно ввечері», — сказав Джош Леота, дослідник з Університету Монаша в Австралії, який керував дослідженням.

Згідно з більшістю попередніх досліджень, активні люди сплять краще, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя, але не завжди.

Однак нове дослідження показало, що пізніший час тренувань та більша фізична напруга були тісно пов'язані з гіршим сном. Навіть неінтенсивні вечірні тренування можуть порушити сон.

Якщо люди пробігали півмарафон після робочого часу або грали в футбол, хокей чи баскетбол протягом приблизно двох годин до свого звичайного часу сну, їм потрібно було в середньому 36 додаткових хвилин, щоб заснути. Якщо ж люди закінчували ті самі заняття ще пізніше, їм потрібно було 80 додаткових хвилин, щоб задрімати.

Люди також спали менше загалом після важких вечірніх тренувань, а якість їхнього сну погіршувалася, з частими пробудженнями, перевертаннями з боку на бік.

Дослідники не виявляли, чому це відбувається, але вони підозрюють, що люди були надто збуджені фізіологічно. Дані трекера учасників показали, що їхній пульс все ще залишався підвищеним через кілька годин після напружених вечірніх тренувань.

«Чим інтенсивніше ви тренуєтеся, тим більше часу вам потрібно дати собі на відновлення перед сном», - каже Леота.

За його словами, якщо потрібно тренуватися пізно ввечері, то потім можна спробувати медитацію, легку йогу або інші методи релаксації, щоб заспокоїти тіло.

Вчений додав, що для переважної більшості людей будь-які фізичні вправи кращі, ніж їх відсутність, однак він рекомендує закінчити їх якомога раніше або вибрати легші тренування увечері.