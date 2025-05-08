НСЗУ знайшла порушення в 11 лікарнях, які надають допомогу при інфарктах

У 2024 році НСЗУ провела плановий моніторинг у 11 медичних закладах, які мають договір за пакетом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда».

Про це повідомили у відомстві.

Основні порушення, виявлені в лікарнях:

незабезпечення цілодобового доступу до проведення інструментальних досліджень (ангіографія, ЕКГ, рентген);

ненадання реабілітаційної допомоги у гострому періоді;

неефективне управління запасами лікарських засобів та медичних виробів: якщо необхідні ліки або витратні матеріали відсутні в критичний момент, це може перервати лікувальний процес;

відсутність обладнання: портативних дефібриляторів (один з функцією синхронізації) у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та багатофункціональних моніторів.

За підсумками моніторингів, заклади повернуть до державного бюджету 7 752 892 гривень:

ТОВ "Кардіка Асістанс”;

КП "Балтська багатопрофільна лікарня Балтської міської ради Одеської області;

КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова;

АТ "Українська залізниця”.

Для 4 закладів розроблено плани усунення порушень задля покращення ефективності послуг.

Акціонерне товариство «Українська Залізниця» (м. Харків) не виконало своєчасно план усунення порушень, тому отримало договір на пакет «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» у березні 2025 року після документального підтвердження відповідності вимогам до обладнання та персоналу.

В НСЗУ додають, що мережа закладів, які надають допомогу при інфаркті, зросла майже в півтора раза. Якщо у 2020 році послугу надавали 64 заклади, то у 2025 році їх — 90.

“Втім, навіть за такої динаміки, наявна мережа все ще не може в повному обсязі покрити потреби пацієнтів по всій території України. Тож наразі кожна лікарня, яка має укладений договір з НСЗУ на лікування інфаркту, має критичне значення. Адже оперативність дій лікарів і доступ до необхідного обладнання та медикаментів визначають не тільки шанси пацієнта на порятунок, а й перспективу одужання без серйозних ускладнень”. - кажуть у відомстві.