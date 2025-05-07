Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ

Їх планують приєднати до потужніших закладів.
Про це повідомили у громадській організації “Пацієнти України”.
Це — Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського та Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.
“У закладів не вистачає спеціалістів та сучасного медобладнання, щоб відповідати вимогам НСЗУ. І це заклади 4-го рівня меддопомоги, які запевняли, що надають унікальні послуги, а виявляється — не відповідають базовим вимогам”, - кажуть в організації.
За словами в.о. президента НАМНУ Василя Лазоришинця, ці установи, ймовірно, доведеться приєднати до потужніших інститутів.
- Нагадаємо, у 2025 році 28 закладів Національної академії медичних наук (НАМНУ) уклали договори з НСЗУ за пакетом перехідного фінансування на загальну суму 4,8 млрд грн. З початку 2025 року НСЗУ вже сплатила понад 1,6 млрд грн за надані медичні послуги.
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