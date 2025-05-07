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Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ

Два інститути Нацакадемії меднаук досі не підписали жодного договору з НСЗУ, крім дофінансування.

Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
Фото: Leonst, Вікіпедія

Їх планують приєднати до потужніших закладів.

Про це повідомили у громадській організації “Пацієнти України”.

Це — Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського та Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.

“У закладів не вистачає спеціалістів та сучасного медобладнання, щоб відповідати вимогам НСЗУ. І це заклади 4-го рівня меддопомоги, які запевняли, що надають унікальні послуги, а виявляється — не відповідають базовим вимогам”, - кажуть в організації.

За словами в.о. президента НАМНУ Василя Лазоришинця, ці установи, ймовірно, доведеться приєднати до потужніших інститутів.

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