Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ

Два інститути Нацакадемії меднаук досі не підписали жодного договору з НСЗУ, крім дофінансування.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України

Їх планують приєднати до потужніших закладів.

Про це повідомили у громадській організації “Пацієнти України”.

Це — Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського та Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.

“У закладів не вистачає спеціалістів та сучасного медобладнання, щоб відповідати вимогам НСЗУ. І це заклади 4-го рівня меддопомоги, які запевняли, що надають унікальні послуги, а виявляється — не відповідають базовим вимогам”, - кажуть в організації.

За словами в.о. президента НАМНУ Василя Лазоришинця, ці установи, ймовірно, доведеться приєднати до потужніших інститутів.