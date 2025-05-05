Вечір. Гуркотять заводи біля метро «Тараса Шевченка», зелений світлофор змінюється червоним: стаю перед пішохідним переходом. Поряд подруги в офісних жакетах. За ними зграйка студентів. Кожен з нас несе під очима зморшки тривалого стресу війни, втому в стиснутих губах. Зелений!

Фото: Ольга Бродська

Дякую тобі, моя голово, що ти знову зі мною

«Назву ми взяли зі спорту. У момент, коли здається, що сил більше нема, раптом відкривається друге дихання. Ми з вами так багато пережили, що маємо вже не друге, а третє, — веде екскурсію кураторка виставки психологиня і письменниця Світлана Ройз. — Для цього простору екскурсія як така не потрібна. Та й мене двох однакових ще не було. (Сміється.) Але мені хочеться розповісти вам трохи про це місце й допомогти зануритися…»

Фото: Ольга Бродська Світлана Ройз

Стоїмо біля великих екранів з відомими людьми, що досліджували емоції: виставка присвячена їм. ШІ оживив обличчя — мені підморгнув Чарльз Дарвін, я йому. На площі 4000 кв. м це перша зона: «Знайомство з емоціями». Є ще п’ять. Проєкт створили у співпраці з психіатрами світового рівня.

Наприклад, до проєкту долучився автор книги «Тіло веде лік», нідерландський психіатр Бессел ван дер Колк. 50 % від прибутку з виставки підуть на реабілітацію ветеранів у Superhumans. Але це ви можете прочитати в описі до виставки. Краще погладьмо себе по голові:

«Кажемо разом: дякую тобі, моя голово, що ти знову зі мною, — Світлана Ройз торкається своїх кучерів. — Дякую тобі, моя шиє, що ти знову зі мною. Кажемо-кажемо! Відчуваєте, як повертаєтесь у своє тіло? Коли ми у стресі, контакт з тілом обривається. Тоді нам здається, що ми беззахисні. Важливо повертатися у свої тіла: так ми стаємо сконцентрованішими. Тепер ви тут, зі мною. Наступну практику зробимо таку…».

Фото: Ольга Бродська

Робота затишною бабусею

Дивлюся навколо: хто сьогодні тут? Переважно студенти й молодь. У четвер і п’ятницю тут вхід тільки для дорослих, в інші дні обмежень нема. Це зробили, аби дорослі не просто вигуляли дітей, а самі побули дітьми. І тепер бородатий дядько зосереджено будує халабуду з пластикових паличок і яскравих червоно-жовтих тканин. А пані на підборах у діловій спідниці стрибає в резиночки. На виставці знайдеться заняття кожному.

Фото: Ольга Бродська

Біля величезного іграшкового кота — крісла-гойдалки. В одному дрімає хлопець у кепці, в іншому в’яже іграшки пані Софія. На виставці вона працює бабусею. Її обов’язки — в’язати. Просто сидіти, гойдатися під пледиком і створювати затишок.

Фото: Ольга Бродська

«Можу що завгодно в’язати, обмежень немає. Обрала котиків — таких можу кілька зробити за день. Відвідувачі часто просять набрати петлі: почати в’язання. Допомагаю, роблю. Вони сідають десь у куточку і в’яжуть. А потім мені віддають. Інший прийде — продовжить. А хтось просто сяде поряд зі мною і йому добре. Хочете пов’язати?»

Вид з вершини Евересту

Окрема зона на виставці присвячена злості і гніву. Основний меседж — поганих емоцій не існує, кожна має знаходити прийняття й вихід. Серед зали стоять закриті кабінки. В одній можна погарчати як лев разом з коміком з «Левів на джипі» Валентином Міхієнком. В іншій — полаятися разом з іншою відомою українкою. У цю кабінку черга найдовша:

«Не знаю, що там, але мені туди треба. Буду лаятися на свою роботу», — з усмішкою ділиться дівчина в окулярах.

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Ще черги тягнуться до віар-інтерактиву. Усе, що є на локаціях, придбане офіційно: від фото мавпи, з якою працював Чарльз Дарвін, до краєвиду з вершини Евересту й ілюмінатора ракети. Саме ці унікальні записи от-от побачать ті, хто в чергах.

«Там у самому кінці просто… Ух!» — чую краєм вуха медіаторку локації з горами.

Іду навпростець, і переді мною розпускається квітка. Щоб запустити цей механізм, десятеро людей мають об'єднатися та зробити певні рухи. Так незнайомці разом можуть створити щось прекрасне.

Фото: Ольга Бродська Катя

На квітку дивиться медіаторка Катя. Вона сьогодні біля виходу в кафе: просить відвідувачів не заходити на виставку з їжею та напоями. Це не дуже цікава робота, але Катя знає, для чого це робить: «У мене є знайомі, що пройшли реабілітацію у Superhumans. Їхнім побратимам це теж потрібно. Відвідувачів багато, радію, що ми зможемо зібрати велику суму. Військові й ветерани теж приходять. Їм цікаво все, що драйвить. Особливо калюжі».

З розгону у калюжу

Калюжі? Калюжі! Мені по секрету розповіли, що над калюжами працювало багато людей. Вираховували ідеально глибину, відстань між ними. Вручну вирізали їх у бетонному резервуарі. Підбирали зовнішній матеріал, а гумові чоботи для відвідувачів змінили тричі. Поки не підібрали ідеальний варіант.

«37-й розмір є!» — кричить медіаторка Дар’я, яка працює на калюжній локації.

Фото: Ольга Бродська Дар'я

Вона донька Світлани Ройз, їй 11 років. Дівчина видає та приймає чоботи, слідкує, аби не стрибали босими. Сьогодні її перший у житті робочий день:

«Ось уже дві години працюю без перерви — усе добре, — з гордістю каже Дар’я. — Мене тішить, що тут багато людей, яким подобається виставка…»

«А 45-й є?» — питає Дар’ю чоловік у зеленій футболці.

«Ой, знаєте, до 41-го тільки… Візьміть бахіли, можна просто в них».

37-й – мій. Підкочую джинси. Обережно заходжу в калюжу. Трохи підстрибую. Вище. Ще! Виходжу на сушу — а як на когось бризки попали? Поряд стоїть дівчина у рожевій кофті. Раптом каже мені: «А давайте разом з розгону?».

Ми розганяємось і стрибаємо так, що бризки розлітаються на кілька метрів: «Побігли в сусідню?».

Ми біжимо, мало не збиваючи з ніг дівчину у військовій формі:

«Нічого», — усміхається вона.

«Дякую за службу!» — голосно кажу, відтискаючи мокрі джинси.

Фото: Ольга Бродська

Часто важко підійти до військового й подякувати. Збираєшся з думками, міркуєш, чи доречний момент… А коли ти дитина в мокрих штанях, що стрибає в калюжах, бар’єри падають. Береш і робиш.

«У тебе все вийде!»

Передаю чоботи Дар’ї: сьогодні вона доросла, а ми — діти. Навпроти калюж велика біла стіна. Можна взяти маркер і написати на ній побажання самим собі. Там і написи, і малюнки. Поряд з відерцем білої фарби медіаторка Іра: «Мені подобається будинок. А ще Наполеон. На виставці нема обмежень по часу і можна прийти й годинами малювати. Раз на тиждень ми змушені замальовувати все, щоб був простір для інших. Ця стіна більше про легкі емоції. Є ще одна далі. Там пишуть часом про Суми. Я сама звідти і… — в очах Іри застигають сльози, — розумію тих, хто пише. Там зараз… Ви знаєте».

Фото: Ольга Бродська Іра

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Іду до іншої стіни. Вона чорна. Біля неї крейдяні олівці. Тут слід писати найпрекрасніше, що вам казали в житті. Починаю читати, булькаючи мокрими ногами у кросівках. З дитячої безтурботності занурююсь у складне доросле:

«Вітаю на підконтрольній Україні території»

«У нас буде донечка»

«Я живий»

«Є інтернет!»

«Давай заведемо собаку»

«Виходь за мене»

«Я тобою пишаюсь»

«Мама, ти — найкраща»

Дівчина в коричневому худі бере підставку для ніг, щоб дістати вище. Великими літерами поверх інших написів упевнено виводить: «У тебе все вийде!».

Фото: Ольга Бродська

Поряд на лавочці пара закоханих тримається за руки. Вони дивляться, як на трьох екранах одночасно сходить сонце. Я згадую найпрекрасніше, що казали в житті мені. Беру жовту крейду й лишаю на стіні відбиток своєї душі: «Всередині тебе величезне сонце».

Виставку «Третє дихання» можна відвідати щодня, крім понеділка, з 25 квітня по 1 червня. Графік роботи: вт — чт, нд: з 11:00 до 20:00, пт — сб: з 10:00 до 21:00. У п’ятницю з 18:00 до 19:00 — кураторська екскурсія зі Світланою Ройз.

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська

Фото: Ольга Бродська