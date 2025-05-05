У Миколаєві народилася перша дівчинка завдяки безоплатному лікуванню безпліддя

У Миколаєві народилася перша дитина, завдяки допоміжним репродуктивним технологіям, які профінансувала держава.

Народилася здорова дівчинка. Її батьки понад 12 років обстежувалися та лікувалися від безпліддя.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Від початку 2025 року послугу лікування безпліддя отримали за Програмою медичних гарантій отримала 2 091 пацієнтка. Це більше, ніж за весь 2024 рік, коли послугами ДРТ скористалися 1 994 жінки.

За перші місяці цього року 426 українок завагітніли.

У відомстві пояснюють, що держава повністю оплачує всі етапи повного циклу ЕКЗ: від діагностики, стимуляції, пункції, лабораторної роботи, культивування ембріонів до ембріотрансферу.

Лікування доступне жінкам до 40 років, з відповідним діагнозом. Може проводитися амбулаторно або в стаціонарі — залежно від рекомендацій лікаря. Воно конфіденційне та базується на індивідуальному підході. Також пацієнтки забезпечуються всіма необхідними лікарськими засобами.

Один цикл коштує 84 826 грн, і жінка не оплачує жодної копійки. За цим напрямом НСЗУ вже сплатила понад 108,7 млн грн у 2025 році.

Щоби розпочати лікування, потрібно звернутися до свого гінеколога, отримати направлення та обрати медичний заклад, який має укладений договір з НСЗУ на пакет «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (in vitro)».

Станом на кінець квітня, 38 медичних закладів по всій країні мають договір із НСЗУ на надання послуги ДРТ: серед них — 31 приватний, 5 комунальні та 2 державні.