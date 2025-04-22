Коли лікар за кордоном і консультує онлайн - це порушення, - НСЗУ

Коли лікар більшу частину року за кордоном, а всі послуги вносить як телекомунікаційні, це - порушення ліцензійних вимог.

Телекомунікація – це коли лікар на робочому місці або в МНП (місці надання послуги), а пацієнт поза МНП і потребує допомоги.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

За її словами, йдеться не лише про ефективність використання коштів та вияконання умов договору, де прописано, що послуга має надаватися за місцем проживанням, а й про те, що пацієнт має право на доступ до послуги.

“Коли ми бачимо енну кількість сімейних лікарів, які понад 80% послуг надають телемедичним способом (онлайн), для нас це є сигналом-ризиком. Ми можемо автоматизовано перевірити ризик. Ми передали дані про всіх медиків Мінфіну. Вони підписали договір з Держприкордонслужбою, щоб перевірити, чи не порушуються в нас умови договору”, - каже Гусак.

Вона наголошує, що коли сімейний лікар давно не в Україні, але отримує кошти і ніби надає послуги телекомунікаційним шляхом — не допустимо: “Чому ми йому платимо, коли інший сімейний лікар на місці працює? “