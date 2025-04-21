Україна отримала доступ до ізраїльського препарату від променевої хвороби при радіаційному ураженні

Ізраїльська біотехнологічна фірма Pluri, розробник клітинної технології на основі плаценти, уклала угоду про допомогу Україні в розробці екстреного реагування на променеву хворобу.

Це відбулося на фоні постійних погроз Путіна застосувати ядерну зброю та неодноразових обстрілів атомної електростанції на півдні країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Минулого місяця хайфська компанія Pluri уклала ексклюзивну співпрацю з українським банком пуповинної крові Гемафонд для накопичення та розповсюдження своєї плацентарної клітинної терапії PLX-R18 як потенційного засобу лікування променевої хвороби.

Стан, також відомий як гемопоетичний гострий радіаційний синдром (H-ARS), виникає, коли людина піддається впливу високого рівня іонізуючого випромінювання, наприклад під час ядерної атаки чи аварії. Зокрема відбувається руйнування кісткового мозку та клітин крові, що призводить до важкої анемії, інфекції та кровотечі. Смерть може настати через чотири-вісім тижнів, якщо не отримати ефективного лікування.

Біотехнологічна фірма використовує стовбурові клітини, отримані з плаценти, переданої здоровими жінками, які народили за допомогою кесаревого розтину в лікарнях по всій країні. Окремі клітини плаценти культивуються у запатентованій 3D-біореакторній системі з мікросередовищем, яке нагадує та імітує людське тіло.

«Клітини є будівельними блоками життя — все в нашому світі починається і закінчується клітинами. Ці крихітні клітини — дивовижні істоти, які існують майже в будь-якому аспекті нашого життя, незалежно від того, отримуємо ми їх від людей, тварин чи рослин», — сказав комерційний директор Pluri Німрод Бар Цві.

Використовуючи технологію 3D-розширення клітин, одну клітину плаценти можна розмножити на мільярди різних клітин. В результаті клітинами однієї плаценти можна лікувати понад 20 тис. пацієнтів.

«Наприкінці цього процесу ми маємо флакон, який містить певну кількість розширених клітин плаценти залежно від дозування, необхідного для пацієнта», — сказав Бар Цві.

Введення флакона з клітинами в м’яз стимулює власні можливості людського організму для реактивації та регенерації клітин крові, пом’якшує наслідки радіаційного опромінення.

Бар Цві каже, що лікування на основі клітин стимулює та відновлює виробництво всіх трьох типів клітин крові, що виробляються в кістковому мозку: білих і червоних кров’яних тілець, а також тромбоцитів.

Згідно з умовами угоди про співпрацю з Гемафондом і за умови отримання зовнішнього державного та приватного фінансування, Pluri вироблятиме та постачатиме 12 000 доз препарату, достатніх для лікування 6 000 людей. Дози зберігатимуться та управлятимуться Гемафондом і в разі потреби доставлятимуться до медичних закладів по всій Україні.

Pluri і Гемафонд заявили, що вони також прагнуть просувати клінічні випробування, щоб зареєструвати терапію PLX-R18 як протирадіаційний засіб і отримати необхідні регуляторні дозволи від Міністерства охорони здоров’я України. Очікується, що співпраця потенційно принесе понад 100 мільйонів доларів для обох сторін.

«Наші кріосховища та логістична мережа дають нам хороші позиції для підтримки впровадження PLX-R18 як потенційно важливого інструменту для забезпечення готовності до радіаційних надзвичайних ситуацій в Україні. Хоча ми сподіваємося, що такі методи лікування залишаться запобіжними, наша мета — бути готовими розповсюдити цю потенційну терапію в разі надзвичайної ситуації».», — сказав засновник Гемафонду Ярослав Ісаков.