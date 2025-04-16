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Держлікслужба та МОЗ перевірять аптеки на наявність кваліфікованих фармацевтів

Не всі аптечні заклади забезпечені кваліфікованим персоналом

Держлікслужба та МОЗ перевірять аптеки на наявність кваліфікованих фармацевтів
Замовлення ліків онлайн в аптеці
Фото: Freepik

Це загрожує якості фармацевтичної послуги й безпеці пацієнта.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками здійснила перевірки аптек в першому кварталі 2025 року.

Серед виявлених порушень — відсутність укомплектованого штату аптечного закладу працівниками, які мають фармацевтичну освіту та кваліфікацію.

“Оскільки лікарські засоби мають відпускатися через аптечні заклади лише фахівцем, що має фармацевтичну освіту, такі порушення становлять ризик для безпеки пацієнтів”, - кажуть у МОЗ.

Крім цього, аптечні заклади зобов’язані вносити в Електронну систему охорони здоров'я інформацію щодо відпущених лікарських засобів за електронними рецептами.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко доручив Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками провести системний аналіз аптечних закладів щодо забезпеченості кваліфікованими фармацевтичними працівниками та надати пропозиції щодо ефективного запуску і функціонування реєстру фармацевтів.

“Пацієнт має бути впевнений, що під час отримання чи купівлі лікарського засобу з ним працює кваліфікований фахівець, а послуга — відповідає стандартам якості”, - сказав Віктор Ляшко.

МОЗ та Держлікслужба на підставі даних з ЕСОЗ сформують перелік аптечних закладів, де відсутній працівник із підтвердженою фармацевтичною освітою. Такі заклади підлягатимуть перевірці з боку Держлікслужби на предмет дотримання ліцензійних умов. 

Єдина електронна система охорони здоров’я дозволяє ідентифікувати працівників аптек за посадами, освітою, досвідом та іншими критеріями.

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