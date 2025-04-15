У нідерландських репродуктивних клініках викрили "масових донорів"

Нова система реєстрації донорів сперми у Нідерландах дозволила викрити десятки випадків порушення репродуктивними клініками правил щодо запобігання "масовому донорству".

Як пише The Guardian, у понеділок національна асоціація гінекології та акушерства оприлюднила результати дослідження, відповідно до яких щонайменше 85 чоловіків внаслідок неправомірних дій медиків стали біологічними батьками для понад 25 дітей.

Виявилося, що банки сперми та репродуктивні клініки дозволяли чоловікам здавати біоматеріал у різних закладах, проводили обмін між собою без належної документації та свідомо порушували законодавство, використовуючи сперму одного й того ж донора повторно чималу кількість разів.

Для країни з великою густиною населення, як у Нідерландах, явище "масового донорства" є критичним: за підрахунками, близько 3000 дітей не знають, що в них є 25 чи більше напів братів чи сестер.

Це суттєво збільшує ризик неусвідомленого інцесту та пов'язаних з цим генетичних наслідків. Через роки нідерландській молоді доведеться робити обов'язкові ДНК-тести, перш ніж одружуватися та заводити дітей.