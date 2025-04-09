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“Добробут” безоплатно надаватиме реабілітаційні послуги за програмою медичних гарантій НСЗУ партнерський матеріал

Відтепер в медичному центрі мережі на проспекті Любомира Гузара, 3, корп. 5 пацієнти можуть отримати цілий спектр безоплатних реабілітаційних послуг

“Добробут” безоплатно надаватиме реабілітаційні послуги за програмою медичних гарантій НСЗУ
Реабілітація в Добробуті
Фото: ММ "Добробут"

Медична мережа “Добробут” уклала новий договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за напрямом “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах”.

Відтепер в медичному центрі мережі на проспекті Любомира Гузара, 3, корпус 5 пацієнти можуть отримати цілий спектр безоплатних реабілітаційних послуг, зокрема:

  • консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ);

  • лікувальний масаж;

  • ЛФК;

  • ерготерапію;

  • кінезіотерапію.

Пацієнти можуть отримати допомогу безоплатно за наявності направлення від лікаря. У разі його відсутності передбачено можливість звернення на платну консультацію, під час якої фахівець зможе надати направлення для подальшого отримання послуг.

“Підписання договору з НСЗУ за напрямом реабілітації – це важливий крок у забезпеченні безперервного та доступного відновлення здоров’я пацієнтів. Ми прагнемо, щоб кожна людина – незалежно від віку чи обставин, – мала змогу отримати якісну реабілітаційну допомогу, яка базується на сучасних підходах і міждисциплінарній роботі команди фахівців. Наш перший договір з НСЗУ за напрямом лікування безпліддя, який ми підписали минулого року, показав дуже гарні результати. Тому ми вирішили долучитися й до пакету з реабілітаційної допомоги, адже розуміємо, наскільки зараз є актуальними такі послуги”, – зазначила головна медична директорка медичної мережі “Добробут” Олександра Машкевич.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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