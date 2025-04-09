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У Мексиці від пташиного грипу померла трирічна дівчинка. Це перший випадок захворювання людини у країні

ЇЇ госпіталізували з респіраторними ускладненнями, викликаними інфекцією.

У Мексиці від пташиного грипу померла трирічна дівчинка. Це перший випадок захворювання людини у країні
Фото: ua.korrespondent.net

У Мексиці від пташиного грипу померла трьохрічна дівчинка, це перший в країні підтверджений випадок захворювання серед людей, повідомляють Euronews.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що дівчина, яка була із західного штату Дуранго, померла вчора після того, як її госпіталізували з респіраторними ускладненнями, викликаними інфекцією.

Яким чином дівчинка заразилася ‒ невідомо. Слідчі перевіряли диких птахів неподалік від будинку її родини.

Представники охорони здоров'я повідомили, що перевірили 38 людей, які контактували з нею і всі вони дали негативний результат на пташиний грип.

За словами представників охорони здоров'я, ризик зараження людей вважається низьким.

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Грип типу A H5N1 поширювався серед тварин і деяких людей у Сполучених Штатах, що викликало занепокоєння, що вірус може мутувати настільки, що стане легше передаватися людям.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), протягом минулого року у Штатах було зареєстровано 70 випадків захворювання, хоча дослідники припускають, що це, ймовірно, занижена кількість.

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