Dobrobut Foundation отримав від фінських благодійників 9 сучасних “швидких”, які поїдуть на схід та південь

Вартість цієї допомоги склала близько 250 тис. євро.
Про це повідомили у медичній мережі “Добробут”.
Допомогу надали фінська благодійна організація Pro patria Suomi-Ukraina Ry за підтримки Lions Club, а також Товариство українців Тампере та громадська організація ProAid Network в рамках співпраці з Dobrobut Foundation.
Автівки спрямують на схід та південь України для порятунку військових та цивільних, які постраждали від обстрілів. Шість з них вже відправились на Херсонщину та Запоріжжя.
Усі 9 автомобілів оснащенні медичним обладнанням, зокрема, дефибрилляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.
Додатково Pro patria Suomi-Ukraina Ry разом з Lions Club передали Dobrobut Foundation гуманітарну допомогу, яку фонд направить госпіталям, ВПО, військовим частинам та будинкам, де опікуються людьми похилого віку.
Загальна вартість допомоги від Фінляндії склала 450 тис доларів.
Це вже не перша співпраця Dobrobut Foundation, Pro patria Suomi-Ukraina Ry та Lions Club, а також Товариства українців Тампере і Товариства українців у Фінляндії. Минулого року благодійний фонд медичної мережі “Добробут” отримав 6 автомобілів невідкладної медичної допомоги, які передав військовим частинам та госпіталям на сході України.
“ Я дуже пишаюся бути вже вдруге в Києві. Цього разу нам вдалося привезти 9 автівок “швидкої” завдяки фінській організації Lions Club, яка налічує більше мільйона учасників з різних куточків світу. Для нас вкрай важливо допомагати Україні у складній боротьбі за свободу, адже ми маємо спільного ворога. Колись мій батько теж боровся з цим злом, тому фіни чудово розуміють українців. Ми сподіваємось, що ці авто допоможуть рятувати життя”, — ділиться член Lions Club Гейккі Гемміля.