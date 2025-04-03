Dobrobut Foundation отримав від фінських благодійників 9 сучасних “швидких”, які поїдуть на схід та південь

Вартість цієї допомоги склала близько 250 тис. євро.

Про це повідомили у медичній мережі “Добробут”.

Допомогу надали ф інська благодійна організація Pro patria Suomi-Ukraina Ry за підтримки Lions Club, а також Товариство українців Тампере та громадська організація ProAid Network в рамках співпраці з Dobrobut Foundation.

Автівки спрямують на схід та південь України для порятунку військових та цивільних, які постраждали від обстрілів. Шість з них вже відправились на Херсонщину та Запоріжжя.

Усі 9 автомобілів оснащенні медичним обладнанням, зокрема, дефибрилляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

Додатково Pro patria Suomi-Ukraina Ry разом з Lions Club передали Dobrobut Foundation гуманітарну допомогу, яку фонд направить госпіталям, ВПО, військовим частинам та будинкам, де опікуються людьми похилого віку.

Фото: Добробут

Загальна вартість допомоги від Фінляндії склала 450 тис доларів.

Це вже не перша співпраця Dobrobut Foundation, Pro patria Suomi-Ukraina Ry та Lions Club, а також Товариства українців Тампере і Товариства українців у Фінляндії. Минулого року благодійний фонд медичної мережі “Добробут” отримав 6 автомобілів невідкладної медичної допомоги, які передав військовим частинам та госпіталям на сході України.

Фото: Добробут