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На яких ліках найбільше заробляють аптеки — розповідає керівник однієї з популярних аптечних мереж

Людині байдуже, скільки коштує аскорбінка, але важливо, скільки коштують ліки, які вона приймає кожен місяць.

На яких ліках найбільше заробляють аптеки — розповідає керівник однієї з популярних аптечних мереж
Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: zp.gov.ua

Основний трафік аптеки створюють рецептурні ліки.

Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів виконавчий директор аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда.

За його словами, до того, як уряд заборонив аптекам встановлювати націнку вище 35%, вона була різна залежно від вартості товару. На націнки в аптеках також впливає, де вона знаходиться, і яка ціна оренди приміщення. Наприклад, в аптеках на Хрещатику ціни будуть вищі

“Переважно високу націнку аптеки могли отримувати тільки на дешеві ОТС-товари. Проте вона рідко в кого перевищувала 45%, у нас так само”, - сказав Тарас Коляда.

На нерецептурні лікарські засоби націнка в середньому становила 15%. Основний трафік аптек — рецептурні ліки.

“Ми конкурували між собою за кожного пацієнта, тому продавали деякі ліки з націнкою 1-2%. Коли ти даєш конкурентну ціну, то можеш отримати цього пацієнта”, - додав керівник мережі.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року влада взялася за ціни на ліки в аптеках: були знижені ціни на топ-100 популярних препаратів та затверджені інші норми, зокрема регуляція націнок.

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