Операція буває без розрізів: на що здатна малоінвазивна хірургія і як вона витісняє класичну

Що зараз оперують за допомогою сучасної малоінвазивної хірургії, а де потрібна ще “класична” операція, LB.ua розпитав лідера напряму хірургії медичної мережі « Добробут » Юрія Ловіцького . Далі – його пряма мова.

Раніше всі операції проводили за допомогою скальпеля. Щоб дістатися до якогось органу, треба було робити у тілі великий розріз. Зараз медики все більше застосовують малоінвазивні операції, які роблять за допомогою проколів, невеликих розрізів, а іноді – взагалі без них.

Фото: ММ 'Добробут'' Юрій Ловіцький, хірург

Малоінвазивні операції це

Саме слово “інвазія” означає “втручання”. Концепція малоінвазивної хірургії – коли операцію виконують мінімальним втручанням в організм людини. Це таке ж оперативне втручання, лише з меншим пошкодженням тканин.

Наприклад, класичну операцію з видалення жовчного міхура (холецистектомія) раніше виконували лапаротомією – великим розрізом – приблизно 30-35 см – передньої черевної стінки. Сьогодні скрізь у світі ця операція виконується лапароскопічно. Тобто замість розрізу на передній черевній стінці роблять чотири проколи, від 1 до 10 мм довжиною.

За допомогою відеоендоскопічної техніки інструменти вводять у живіт і виконують оперативне втручання. Це суттєво зменшує травму людини під час операції, об'єм крововтрати, больовий синдром після операції і має суттєво кращий косметичний результат.

Є й інші види малоінвазивних операцій, які виконують взагалі без розрізу. Скажімо, 50 років назад операції при ішемічній хворобі серця, яка призводить до інфарктів, виконували стернотомією — величезним розрізом передньої грудної стінки з розсіканням кістки. Так діставали до серця та вшивали судини для покращення кровопостачання. Сьогодні цю операцію в більшості випадків замінили стентуванням. Це коли взагалі не виконують розрізів, а просто роблять голкою прокол судини. В судину заходять спеціальним катетером, який підводять до серця і за допомогою нього вставляють в серце пружинки, що розширюють судини і покращують кровопостачання.

Уже взагалі не залишилося напрямків медицини, де не застосовують малоінвазивну хірургію. Це тренд XXI століття, який почав розвиватися у XX віці.

Видалення шлунка, жовчного міхура, апендикса, матки, товстої кишки, частини якихось інших органів, підшлункової залози, печінки – все це сьогодні виконують малоінвазивними операціями.

Якщо говоримо про черевну порожнину, це називається лапароскопія. Коли оперують у грудній порожнині чи легенях — це торакоскопія.

Фото: mpclinic.com.ua Лапароскопія

На головному мозку теж навчилися оперувати малоінвазивно, і якщо раніше, щоб там зробити операцію, робили трепанацію черепа, то зараз достатньо невеликого проколу кістки. Просвердлюється невеличкий отвір, через який за допомогою УЗД-контролю голкою потрапляють у потрібне місце мозку і, наприклад, відкачують рідину.

У судинній хірургії раніше всі операції були тільки відкриті. Особливо при венозній патології, при варикозі виконувалистравматичні операції, коли на нозі робили 15-30 розрізів, щоб видалити ці вени. Нині все це робиться також проколами, через які заходять лазером і спалюють вену.

Які бувають види малоінвазивних операцій

Малоінвазивні операції поділяються на ті, які роблять:

через невеличкі розрізи (лапароскопія, торакоскопія);

через проколи без розрізів (при судинній патології, патології артерії, вен розрізи не виконують, лише проколи, через які заводять спеціальні катетери і інструменти);

без розрізів, а через природні отвори.

Наприклад, якщо у людини є камінці в жовчних протоках, то раніше, щоб їх прибрати, виконували велику операцію, розрізали передню черевну стінку. Зараз цю операцію можна виконати без розрізу через рот. Гастроскопом заводить спеціальний інструмент, яким дістають камінці, і зовнішніх розрізів у людини взагалі нема.

В урології так само. Раніше, щоб діставати камінь, потрібно було робити розрізи, добиратися до нирки, розрізати її і дістати камінь. Сьогодні є літотрипсія – через сечовидільний канал, уретру заходять у порожнину сечового міхура, потім підіймаються в нирки і за допомогою ультразвуку чи лазера камені дроблять у пісок.

Фото: medikom.ua Хірурги під час виконання літотрипсії.

Останній тренд в малоінвазивній хірургії – операції за допомогою робота. Цю операцію так само робить хірург, але він безпосередньо не стоїть за операційним столом, а управляє консоллю, ніби як ігровою приставкою. Маніпулятори, які є в тілі людини, тримає робот. Це дає змогу виконувати більш точні рухи, що дозволяє нівелювати похибку. В Україні є чотири лікарні, де працюють такі роботи – у Бучі, Дніпрі, Вінниці і Львові.

Наскільки швидше пацієнт реабілітується після малоінвазивної операції

Є процедури, після яких реабілітація не відрізняється. Якщо говоримо про видалення апендикса лапароскопічно і через великий розріз, то, швидше за все, критичної різниці в післяопераційному періоді не буде. Але є процедури, після яких різниця колосальна. Після відкритого видалення каменів у нирках пацієнту треба перебувати у стаціонарі до тижня, а після літотрипсії він може в той самий або на наступний день іти додому і вже через день виходити на роботу.

Чи домінує малоінвазивна хірургія над традиційною

Малоінвазивна хірургія почала витісняти традиційну років 30 тому. Нині в усіх протоколах домінує саме малоінвазивна хірургія. Країни, які мають страхову систему медицини, інвестують багато коштів в розвиток малоінвазивної хірургії. Бо якщо після класичної операції пацієнт може відновлюватися два тижні, то після малоінвазивної – умовно два дні, що впливає на його працездатність. Тобто страхова компанія не має оплачувати людині лікарняний.

Малоінвазивні операції в Україні

У нас малоінвазивна хірургія стрімко розвивається, але здебільшого на ентузіазмі окремих лікарів. Держава не зацікавлена у таких операціях.

Залишаються певні районні лікарні, де немає обладнання для малоінвазивних втручань, немає навчених спеціалістів і рівень доходів пацієнтів в цьому регіоні не дозволяє їм переміщатися між містами і шукати лікування в іншому місці.

В Україні ще немає належного поширення усіх малоінвазивних методик. Хоча важко назвати якусь малоінвазивну процедуру в світі, яку не можна виконати і отримати в Україні.

Фото: medikom.ua/ Дроблення каменів (лазерна літотрипсія)

Наскільки малоінвазивні операції дорожчі за традиційні

Малоінвазивні операції можуть коштувати дорожче, якщо там використовують дороговартісні розхідні матеріали. І ця різниця може бути і в 100 000 грн.

Малоінвазивні інструменти часто є одноразовими і їх має хтось закуповувати: чи страхові компанії, чи держава, чи безпосередньо пацієнт.

Існує навіть поняття low cost малоінвазивна хірургія: коли одноразові розхідні матеріали замінюють або багаторазовими інструментами, або застосовують спрощену методику, яка не вимагає застосування дорогих розхідників. Такий підхід застосовують в Індії, Африці, країнах, що розвиваються, де немає можливості покривати розходи.

Які ризики та недоліки малоінвазивної хірургії

Десь 20 років тому було багато протипоказів до малоінвазивних втручань. Наприклад, якщо в людини вже була операція на черевній порожнині і там є рубці, вважали, що повторну операцію можна робити тільки відкритим шляхом. Якщо в людини був виражений запальний або онкопроцес, теж вважали, що лише відкрита хірургія має бути. Тепер зросла майстерність спеціалістів і можна говорити про те, що рамок для малоінвазивної хірургії немає.

Щодо недоліків, то я б виділив:

дороговартісне обладнання;

специфічні ускладнення.

Наприклад, під час от лапароскопічної операції на черевній порожнині ми накачуємо черевну порожнину газом і з цим пов'язана певна кількість ускладнень. Цей газ може всмоктуватися в кров, і, якщо говорити простими словами, викликати окислення крові, що може мати негативні наслідки для пацієнта після операції.

Фото: centinelamed.com Проведення операції за допомогою хірургічної системи da Vinci® Si HD (роботизована хірургія)

Якщо брати в загальному, то кількість ускладнень після та під час малоінвазивних процедур набагато нижча, ніж після відкритих.

Чи підходить малоінвазивна хірургія тим, кому треба видалити відразу кілька органів

Зараз такі операції теж виконують малоінвазивним шляхом, але тут в великій мірі має значення майстерність операційної бригади. Тому такі операції рекомендують виконувати саме в мультидисциплінарних великих центрах — там, де такі операції виконують не раз на рік, а хоча б раз в тиждень.

Коли краще класична операція

У нас підхід фактично у всіх напрямках звівся до простого алгоритму: при виборі операції передусім розглядаємо малоінвазивну процедуру. Якщо у людини виявляють протипокази до малоінвазивної хірургії, тоді ми разом з пацієнтом ухвалюємо рішення про відкриту операцію.

Наприклад, у людини вже було п'ять операцій на черевній порожнині, потрібно робити шосту. Лапароскопічним шляхом втручання триватиме 6 годин, а відкритим — 3. Ми разом з анестезіологами оцінюємо, що для пацієнта більш небажано: довге перебування під наркозом чи розріз.

За статистикою, в загальній хірургії кількість відкритих операцій зараз складає десь приблизно 5-10%. 90% виконується малоінвазивним шляхом.

Є міф, що під час розрізу лікар бачить більше нюансів, ніж при малоінвазивному втручанні, Ми з цим міфом боремося досі. Людям важко сприймати щось нове. Коли малоінвазивна хірургія тільки почала розвиватися, були лікарі, які досконало володіли методами відкритих операцій. І виявилося, що все, що вони вчили та вдосконалювали 30 років, вже не актуальне і потрібно освоювати нові методики. То ж молоді лікарі, які прагнули впроваджувати нові методики, стикалися з спротивом з боку старших колег. Тому причина цього міфу – у конфлікті поколінь.

Фото: zokb.org.ua Лапароскопія міоми матки

Як підготуватися до малоінвазивної операції

Підготовка має починатися з консультації хірурга. Якщо лікар під час консультації говорить про можливі ускладнення, це означає, що він зацікавлений в лікуванні пацієнта.

Ми живемо у реаліях, де лікарі мають фінансові стосунки з пацієнтами, неважливо в якому форматі: платить сам пацієнт, чи за нього сплачує держава. У будь-якому випадку лікар заробляє на цій хірургічній процедурі.

Іноді така схема іноді призводить до того, що деякі лікарі надають пацієнтам хибні докази до операцій. І коли лікар обіцяє пацієнту, що все пройде гладко, без ускладнень, то це неправда, тому що після будь-якої операції можуть бути ускладнення. Але якщо лікар готовий до цих ускладнень, і пацієнту каже про них, все можна попередити або вчасно ліквідувати. Тобто якщо ви з лікарем за його ініціативою на консультації проговорили ускладнення, цьому лікарю можна довіряти.

Але якщо у вас є сумніви відносно діагнозу, або у кваліфікації лікаря, то зараз в Україні є надлишок лікарів. І медицина у нас доступна, не треба чекати консультації спеціаліста пів року, як у Британії чи Німеччині.

Іноді потрібно вибирати лікаря інтуїтивно, по тому, як він спілкувався з вами, що пропонував, які відгуки про нього. Якщо лікар погано реагує на те, що ви хочете перевірити його думку в іншого спеціаліста, це теж може бути червоним прапорцем.

Підготовка до малоінвазивних операцій мало чим відрізняється від підготовки до відкритого втручання. Якщо видаляємо шлунок, неважливо як, так само потрібно зробити гастроскопію, біопсію.

Обов'язково за декілька днів до операції потрібно проконсультуватися з анестезіологом. Бо можуть бути правильно виставлені покази до оперативного втручання, вибраний метод операції, але не враховані нюанси відносно серцевої чи легеневої патології, і наркоз для цієї конкретної людини може бути травматичніший, ніж сама операція.