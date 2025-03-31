Діти стали ковтати менше монет через зменшення готівкового розрахунку - дослідження

Останні дослідження Королівського коледжу хірургів Великої Британії показують помітне зменшення кількості медичних процедур з видалення монет та інших сторонніх тіл за останнє десятиліття.

Дослідники припускають, що зниження кількості викликано переходом суспільства до цифрових методів оплати тобто менше людей носять готівку на руках і у дітей менше шансів їх проковтнути.

Про це повідомляє Popular science.

У 2022 році було на 689 менше випадків вилучення сторонніх предметів із носа, дихальних шляхів і горла дітей порівняно з 2012 роком, тобто на 29%. У 2012 році, наприклад, 2405 дітей віком до 16 років потребували таких процедур, а у 2022-му - лише 1716. Операції з видалення предметів із травного тракту також скоротилися на 29% за десятиліття.

Екстрені процедури скоротилися, оскільки безготівкові розрахунки стали більш поширеними Дослідники відзначають, що, хоча безготівкові платежі з’явилися у Великій Британії приблизно у 2007 році, вони отримали широке поширення лише після 2012 року. З цього моменту вони спостерігали вимірне зниження процедур видалення сторонніх предметів.

Пандемія COVID-19 також могла зіграти свою роль, оскільки в цей час менше дітей звернулося до лікарні для проведення процедур.

Перехід до віддаленої роботи для деяких батьків також міг посилити батьківський нагляд. Проте, навіть враховуючи цей фактор, дослідники кажуть, що найбільш значущим є загальний відхід від готівкових платежів.

Разом з тим дослідження 2019 року, опубліковане вченими Гарвардського університету в журналі Pediatrics, показало, що діти стали частіше ковтати маленькі компоненти та кнопкові батареї споживчих електронних пристроїв, ніж у попередні роки. Попри те, що дрібні монети все ще були найпоширенішим предметом, який ковтають діти. Монети складають приблизно 61% сторонніх предметів, які ковтають діти віком до п’яти років.