В Україні з квітня запрацюють нові правила оплати лікарняних

З 4 квітня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила оплати лікарняних.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Згідно з новими правилами, українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Зміни також стосуються осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, а також працюють за сумісництвом.
Ця норма буде діяти для страхових випадків, що стануться після 4 квітня 2025 року. Водночас змінений закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати страхові виплати.
У разі втрати працездатності через нещасний випадок, якщо особа перебуває у трудових відносинах з іншим роботодавцем (крім того, де стався нещасний випадок), перші п’ять днів тимчасової непрацездатності буде оплачувати саме цей роботодавець. Виплата буде складати 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника.
Починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, фінансування лікарняних здійснюватиме Пенсійний фонд.
- Електронний лікарняний в Україні планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми.
- У 2018 році повідомляли, що електронні лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 року.
- У липні 2020-го в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Через кілька днів у МОЗ заявили, що більш масштабне тестування е-лікарняних почнуть у серпні.
- Запровадили е-лікарняний з 2021 року.