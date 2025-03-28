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В Україні з квітня запрацюють нові правила оплати лікарняних

Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. 

В Україні з квітня запрацюють нові правила оплати лікарняних
Фото: uozkmr.gov.ua

З 4 квітня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила оплати лікарняних

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Згідно з новими правилами, українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Зміни також стосуються осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, а також працюють за сумісництвом.

Ця норма буде діяти для страхових випадків, що стануться після 4 квітня 2025 року. Водночас змінений закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати страхові виплати.

У разі втрати працездатності через нещасний випадок, якщо особа перебуває у трудових відносинах з іншим роботодавцем (крім того, де стався нещасний випадок), перші п’ять днів тимчасової непрацездатності буде оплачувати саме цей роботодавець. Виплата буде складати 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника.

Починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, фінансування лікарняних здійснюватиме Пенсійний фонд.  

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