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Мінцифри обіцяє введення е-лікарняного з 2021 року

Його планували впровадити ще 2019-го. 

Мінцифри обіцяє введення е-лікарняного з 2021 року
Фото: Дебет-кредит

Електронні лікарняні запрацюють в Україні з 2021 року. Це дозволить скасувати лікарняний як паперову довідку та заощадити час лікарів і пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці Мінцифри у Facebook. 

"Електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно. Це буде звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри та МОЗ повністю перебудовують процес отримання лікарняного. Повідомляється, що запуск стане можливим завдяки повноцінній інтеграції електронної системи охорони здоров’я із системою Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України.

Нагадаємо, що електронний лікарняний планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми.

У 2018 році повідомляли, що електронні лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 року.

У липні 2020-го в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Через кілька днів у МОЗ заявили, що більш масштабне тестування е-лікарняних почнуть у серпні. 

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