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Правоохоронці відкрили 494 справи через порушення карантину вихідного дня

Також поліція за результатами перевірок склала на представників закладів 1144 адміністративні протоколи.

Правоохоронці відкрили 494 справи через порушення карантину вихідного дня
Фото: freeradio.com.ua

Національна поліція відкрила 494 кримінальні провадження через порушення карантину вихідного дня.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2", - розповіли в Нацполіції.

Також правоохоронці за результатами перевірок на представників закладів склали 1144 адміністративних протоколів.

Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 58 034 адміністративних протоколи, розпочато 494 кримінальні провадження. 

Нагадаємо, 12 листопада Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджується “карантин вихідного дня” до 30 листопада.Зміни передбачають відмову від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями як у помаранчевому рівні.

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