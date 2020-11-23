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У Києві за порушення маскового режиму виписали 17 штрафів

Столична поліція виявила 243 порушення карантину вихідного дня.

У Києві за порушення маскового режиму виписали 17 штрафів
Фото: EPA/UPG

Упродовж останніх вихідних правоохоронці перевірили в Києві 1509 об’єктів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри тощо.

У 243 випадках вони виявили порушення карантинних обмежень, інформує пресслужба столичної поліції.

"Відтак за невиконання вимог ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами масок. У результаті за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

"Поліцейські у складі мобільних груп націлені у першу чергу на превентивну роботу. Якщо громадяни не реагуватимуть на зауваження і відмовлятимуться від використання засобів індивідуального захисту правоохоронці, у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень, притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності", - наголошують у поліції.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. За проєкт цього закону проголосували 267 нардепів. Також у Раді реєстрували альтернативний законопроєкт, який, окрім внесення в КУпАП відповідальності за відсутність маски, передбачав збільшений штраф для представників влади - від 1700 до 2550 грн.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон. Штраф за його порушення становить від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Нові штрафи за відмову носити маску почали діяти в Україні із суботи, 21 листопада.

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