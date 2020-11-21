В Україні починають діяти нові штрафи за відмову носити маску

За відмову одягати захисні маски каратимуть штрафом на суму від 170 до 255 гривень.

В Україні правоохоронці та уповноважені особи відсьогодні, з 21 листопада, мають право штрафувати громадян за відмову носити маски в громадських місцях.

Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX Верховна Рада ухвалила 6 листопада.

Відповідно до закону, штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.

За відмову одягати захисні маски каратимуть штрафом на суму від 170 до 255 гривень. Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко на селекторній нараді розповів, як правоохоронці стежитимуть за дотриманням маскового режиму.

"Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не тільки складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці приймати рішення щодо фізичних осіб, які перебувають в громадських будівлях або транспорті без одягнених масок або респіраторів. Але в першу чергу поліцейські будуть діяти превентивно, тобто спочатку зроблять зауваження. І тільки в разі відмови будуть документувати дії правопорушника ", - приводить слова Клименко агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається також, що у суботу та неділю поліцейські проводитимуть рейдові перевірки, щоб проконтролювати дотримання бізнесом рішення уряду про "карантині вихідного дня".

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.