Одеса запроваджує карантин вихідного дня

Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження у місті карантину вихідного дня.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Одеської міської ради.
За словами представника міськради, Одеса буде в "помаранчевій зоні", а на вихідних у місті діятиме карантин вихідного дня.
Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Додатково додаються обмеження карантину вихідного дня.
Заборонена робота закладів громадського харчування, крім підприємств, які працюють на винос, робота торгово-розважальних центрів, робота інших розважальних закладів.
Дозволяється робота продуктових магазинів, АЗС, СТО, аптек, зоомагазинів, ветклініки. Дозволяється також діяльність компаній, що надають фінансові послуги, ведуть діяльність у сфері медицини та ветеринарних послуг.
Нагадаємо, 12 листопада Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, передбачені карантином вихідного дня.