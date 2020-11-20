Одеса запроваджує карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження у місті карантину вихідного дня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Одеської міської ради.

За словами представника міськради, Одеса буде в "помаранчевій зоні", а на вихідних у місті діятиме карантин вихідного дня.

Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Додатково додаються обмеження карантину вихідного дня.

Заборонена робота закладів громадського харчування, крім підприємств, які працюють на винос, робота торгово-розважальних центрів, робота інших розважальних закладів.

Дозволяється робота продуктових магазинів, АЗС, СТО, аптек, зоомагазинів, ветклініки. Дозволяється також діяльність компаній, що надають фінансові послуги, ведуть діяльність у сфері медицини та ветеринарних послуг.

Нагадаємо, 12 листопада Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, передбачені карантином вихідного дня.