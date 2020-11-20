Від коронавірусу померла дружина експрезидента Вірменії

Риті Саргсян було 57 років.

Від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 померла дружина колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна.

Про це повідомляє NEWS.am із посиланням на офіс експрезидента.

"З глибоким болем повідомляємо, що 20 листопада на 58-му році життя померла дружина третього президента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян. Офіс третього президента Республіки Вірменія висловлює глибокі співчуття Сержу Саргсяну, його сім'ї, рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що через інфікування коронавірусом Рита Саргсян останні дні життя перебувала у критичному стані.

Раніше повідомляли, що патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.