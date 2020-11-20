iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
ГоловнаСвіт

Від коронавірусу померла дружина експрезидента Вірменії

Риті Саргсян було 57 років.

Від коронавірусу померла дружина експрезидента Вірменії
Фото: tsayg.am

Від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 померла дружина колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна.

Про це повідомляє NEWS.am із посиланням на офіс експрезидента.

"З глибоким болем повідомляємо, що 20 листопада на 58-му році життя померла дружина третього президента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян. Офіс третього президента Республіки Вірменія висловлює глибокі співчуття Сержу Саргсяну, його сім'ї, рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що через інфікування коронавірусом Рита Саргсян останні дні життя перебувала у критичному стані.

Раніше повідомляли, що патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також