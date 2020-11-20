​Санду порадила Україні врахувати, що "м’який прямий діалог" не допоміг Молдові у Придністров’ї

"Наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу".

Новообрана президент Молдови Мая Санду нагадала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Наприклад, те, що Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо", - переповіла вона.

Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

Вона зазначила, що на початку 90-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на "прямий діалог" із ніким не визнаною "владою" в Тирасполі, а Росію - погодився вважати "посередником" у врегулюванні конфлікту. Однак, переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають і досі.

"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати (при виборі підходу, - ред.) у діях щодо Донбасу", - пояснила Санду.

Вона також заявила, що вважає неприпустимо федералізацію Молдови.

Нагадаємо, Росія виступає посередником у так званих "мінських переговорах" щодо Донбасу (Україна, ОБСЕ, РФ). При цьому вона підтримує бойовиків і постачає їм зброю.