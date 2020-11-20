Китай заявив про пом'якшення боргових зобов'язань для бідних країн на суму $2,1 млрд

Ця ініціатива впроваджена у межах G20 для допомоги країнами на тлі пандемії.

Китай оголосив про пом'якшення боргових зобов'язань на суму 2,1 млрд доларів у межах G20 для країн з низьким рівнем доходів. Ця сума є найвищим показник серед країн-членів "Великої двадцятки".

Про це з посиланням на міністра фінансів КНР Лю Куну пише Reuters.

Ця заява прозвучала у той момент, коли африканські країни, вражені коронавірусом, зіткнулися з черговою борговою кризою та отримали потребу в більш довготривалій допомозі, ніж раніше. Ініціатива G20 з призупинки обслуговування боргу спрямована на те, щоб запобігти неприємностям та зберегти необхідні інвестиції.

Кун повідомив, що полегшення боргових зобов'язань стосується 23 країн, переважно африканських. Проте загальний борг бідних країн перед країнами G20 становить 178 млрд доларів, і з низ близько 63% заборговані Китаю.

Нагадаємо, що цього місяця країни G20 вирішили призупинити обслуговування борів країн з низькими доходами через розвиток пандемії коронавірусу. Пропонувалося, щоб період погашення боргу було збільшено до шести років.