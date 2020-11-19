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У ЄС погодили третій пакет санкцій щодо Білорусі, - ЗМІ

Робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або початку грудня.

У ЄС погодили третій пакет санкцій щодо Білорусі, - ЗМІ
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Європейського Союзу домовились про необхідність запровадити вже третій пакет санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомив з власних джерел журналіст Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС тільки що погодилися продовжити роботу над третім пакетом санкцій відносно Білорусі", - заявив журналіст.

Джозвяк також зазначив, що новий пакет буде включати як фізичних осіб, так і організації. Найближчими днями робочі групи підготують список. 

Робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або початку грудня.

Нагадаємо, на початку жовтня Лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Лукашенка у списку не було, його можуть додати пізніше.

У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти Європейського Союзу у відповідь на рішення саміту ЄС.

16 листопада стало відомо, що країни Балтії готують нові персональні санкції щодо Білорусі. Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

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