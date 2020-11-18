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Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко

До COVAX включений також кандидат у вакцини від виробника Moderna.

Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - повідомив Ляшко.

Він уточнив, що до COVAX включений також кандидат у вакцини від виробника Moderna (США), ефективність якого складає близько 95%.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

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