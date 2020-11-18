Туреччина офіційно відправляє військових в Азербайджан

Турецькі військові перебуватимуть у миротворчому центрі протягом одного року.

Парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана про відряджання військових в Азербайджан для підтримки миротворчої місії у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Турецькі військові перебуватимуть у миротворчому центрі протягом одного року. Чисельність контингенту визначить Адміністрація президента.

Таке рішення ухвалили в межах угоди Туреччини та РФ щодо спільного моніторингу рішення Азербайджану і Вірменії про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.