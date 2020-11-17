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Туреччина вводить комендантську годину у вихідні

Комендантська година у вихідні діятиме з 20:00 до 10:00.

Туреччина вводить комендантську годину у вихідні
Реджеп Тайип Эрдоган во время Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, Турция, 9 ноября 2016.
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив введення в країні часткової комендантської години у вихідні дні через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що таку заяву Ердоган зробив після засідання кабінету міністрів Туреччини, яке тривало більше трьох годин. Під час нього були ухвалені заходи, направлені на протидію поширенню коронавірусу. 

Комендантська година  у вихідні діятиме з 20:00 до 10:00.

Робота ресторанів, продуктових магазинів, торгових центрів і перукарень будуть обмежені з 10 до 20 годин.

Раніше введену комендантську годину для літніх людей у віці 65 років і старше буде розширено. Під неї потраплять люди у віці 20 років і молодше. Їм буде дозволено виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.

Нові обмеження також передбачають проведення всіх спортивних заходів без уболівальників.

Серед інших заходів, оголошених Ердоганом, - закриття кав'ярень до подальшого повідомлення, закриття кінотеатрів до кінця року, а також перехід шкіл на навчання онлайн.

Нагадаємо, 14 листопада уряд Австрії через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус вдруге з початку пандемії запроваджує жорсткі карантинні заходи (локдаун).

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