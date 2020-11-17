Прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом так, як колись із комуністами

"То теж були загарбниками, які зруйнували нам життя і не дали вільно дихати".

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович закликав боротися з коронавірусом так, як колись із комуністами, які правили в країні з лютого 1948-го по кінець 1989 року.

За його словами, комуністи "теж були загарбниками, які зруйнували нам життя і не дали вільно дихати", пише видання Novinky.

За словами словацького прем'єра, комплексне тестування на covid-19 антигенними тестами допомогло зламати криву зростання кількості інфікованих в країні.

"Сьогодні у нас тут загарбник covid-19", - цитує Матовича видання.

Міністр оборони Словаччини повідомив, що наступних вихідних відбудеться черговий раунд тестування у містах та районах, де попереднє тестування виявило більше одного відсотка заражених ковідом.

До Різдва Словаччина хоче зменшити щоденний приріст заражених коронавірусом приблизно до 500 осіб. Школи можуть повністю запрацювати 7 січня 2021 року. Наразі школу відвідують лише учні початкових класів.

Ресторани можуть відкритися, якщо кількість заражених людей опуститься нижче 750 на день.

За останню добу в Словаччині було зафіксовано 1 326 нових випадків коронавірусу, померла 31 людина. Від початку пандемії в країні 88 602 людини отримали позитивний тест, померли 557.

14 листопада у Словаччині продовжили надзвичайну ситуацію на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною.