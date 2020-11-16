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Через COVID-19 на межі голоду можуть опинитися 130 млн людей, - генсек ООН

Він зазначив, що голод - це грубе порушення прав людей, враховуючи, що в світі - достаток ресурсів.

Через COVID-19 на межі голоду можуть опинитися 130 млн людей, - генсек ООН
Фото: EPA/UPG

До кінця 2020 року на межі голоду через несприятливу ситуацію з продовольством на фоні епідемії коронавірусу ризикують опинитися 130 млн осіб.

Про це у Twitter повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Голод - це грубе порушення прав людей, враховуючи, що в світі - достаток (ресурсів). В ситуації, коли 130 млн осіб ризикують опинитися на межі голоду до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма (ВПП) продовжує грати життєво важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії", - повідомив Гутерріш.

Нагадаємо, в квітні цього року директор Всесвітньої програми з надання продовольчої допомоги Девід Бізлі заявив, що в умовах пандемії коронавірусу під загрозою голодування опинилися більш ніж 30 країн світу. За його словами, крихкі системи охорони здоров'я в країнах, що розвиваються, не спроможні впоратися зі спалахом COVID-19, а економічна катастрофа призводить до величезного навантаження на ресурси.

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