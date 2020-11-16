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ЦВК Молдови порахувала 100% голосів - перемагає Санду

Санду набрала 57,75% голосів, а її суперник – Ігор Додон – 42,25%.

ЦВК Молдови порахувала 100% голосів - перемагає Санду
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемагає у другому турі виборів президента за результатом підрахунку 100% голосів.

Про це повідомляє ЦВК Молдови.

Згідно з результатами виборів, Санду набрала 57,75% голосів, а її суперник – проросійський політик Ігор Додон – 42,25%.

Усього в голосуванні взяло участь 1 633 625 виборців, 943 486 підтримали Санду.

Санду - правоцентристська кандидатка від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів", - написав він у Twitter.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

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