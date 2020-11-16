15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
ГоловнаСвіт

Макрон розкритикував Радбез ООН: "Ніяких корисних рішень"

Президент Франції вважає, що для Європи необхідно більше незалежності у галузі оборони і безпеки.

Макрон розкритикував Радбез ООН: "Ніяких корисних рішень"
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон роозкритикував Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Радбез ООН "в даний час не приймає ніяких корисних рішень", - заявив він в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent.

Макрон також наголосив, що Європі потрібно більше незалежності, в тому числі у питаннях оборони.

"Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому випадку, якщо вони "ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці", - підкреслив президент Франції.

Він зазначив, що Європа, як США і Китай, буде і далі працювати над власною автономністю.

Зазначимо, що Франція є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, які володіють правом вето. Крім Франції це США, Китай, Великобританія і Росія.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Франції закликав до "зрозумілого діалогу" з Росією та більшої незалежності Європи від США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також