Макрон розкритикував Радбез ООН: "Ніяких корисних рішень"

Президент Франції вважає, що для Європи необхідно більше незалежності у галузі оборони і безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон роозкритикував Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Радбез ООН "в даний час не приймає ніяких корисних рішень", - заявив він в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent.

Макрон також наголосив, що Європі потрібно більше незалежності, в тому числі у питаннях оборони.

"Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому випадку, якщо вони "ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці", - підкреслив президент Франції.

Він зазначив, що Європа, як США і Китай, буде і далі працювати над власною автономністю.

Зазначимо, що Франція є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, які володіють правом вето. Крім Франції це США, Китай, Великобританія і Росія.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Франції закликав до "зрозумілого діалогу" з Росією та більшої незалежності Європи від США.