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У Берліні через бомбу вагою 250 кг евакуювали понад 7 тис. осіб

Бомбу часів Другої світової війни виявили у районі Кройцберг.

У Берліні через бомбу вагою 250 кг евакуювали понад 7 тис. осіб
Фото: скріншот

Через бомбу часів Другої світової війни у Берліні евакуювали 7,5 тисяч осіб.

Про це у Твіттері повідомила пресслужба берлінської поліції.

Бомба важила майже 250 кг, її виявили у районі Кройцберг.

На вулицях поблизу “знахідки” обмежили рух транспорту, сапери успішно знешкодили її.

Люди вже успішно повернулися до своїх домівок.

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