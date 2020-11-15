У Берліні через бомбу вагою 250 кг евакуювали понад 7 тис. осіб

Бомбу часів Другої світової війни виявили у районі Кройцберг.

Через бомбу часів Другої світової війни у Берліні евакуювали 7,5 тисяч осіб.

Про це у Твіттері повідомила пресслужба берлінської поліції.

Бомба важила майже 250 кг, її виявили у районі Кройцберг.

Gemeinsam mit der @Berliner_Fw sind wir morgen für Sie in #Kreuzberg zur Entschärfung einer 250 kg #Weltkriegsbombe im Einsatz.

Bevor die Entschärfung beginnen kann - müssen rund 7.500 Menschen ab 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen.#Infos morgen weiter hier. https://t.co/Vx4Ev8iKv7 pic.twitter.com/KLbACB1fPD — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 13, 2020

На вулицях поблизу “знахідки” обмежили рух транспорту, сапери успішно знешкодили її.

Люди вже успішно повернулися до своїх домівок.