​У Вірменії затримали ексголову Служби нацбезпеки за підозрою у підготовці замаху на Пашиняна

У Вірменії затримали лідера опозиційної партії "Родина" і колишнього голову Служби національної безпеки країни Артура Ванецяна.

Про це повідомила його адвокатка Лусіне Саакян.

За її словами, Ванецяна підозрюють у намірі узурпувати владу в країні та підготуванні замаху на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі Ванецяна та офісі його партії "Родина". Адвокат стверджує, що силовики не мали дозволу на проведення обшуків.

Саакян уточнила, що її підзахисного викликали на допит до слідчого департаменту Служби нацбезпеки і після допиту затримали. Ванецяну повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, під час обшуків було знайдено автоматичну та стрілецьку зброю, патрони, гранати, а також інше озброєння.

Нагадаємо, вночі 10 листопада Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набула чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій у Газаському районі.

Пізніше було опубліковано повний текст документа. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр Пашинян.

Наступного дня Російська Федерація відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. 1900 військових вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.