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​В Ірані знищили організатора вибуху посольств США в Африці

Одного з керівників "Аль-Каїди" Абдулла Ахмед Абдулла застрелили у серпні ізраїльські агенти.

​В Ірані знищили організатора вибуху посольств США в Африці
Фото: dw.com

В Ірані знищили одного з керівників "Аль-Каїди" Абдулла Ахмед Абдулла, відомого також, як Абу Мухаммед аль-Масрі, який був одним з організаторів вибуху посольств США в Африці 1998 року .

Про це пише Голос Америки з посиланням на ЗМІ.

Ізраїльські агенти застрелили його у Тегерані ще у серпні, діючи за запитом США. Однак ця інформація донедавна була секретною.

У 1998 році перед посольствами США в Найробі (Кенія) і Дар-ес-Саламі (Танзанія) підірвали потужні бомби.

У Найробі загинули 224 людини, включаючи 12 американців, близько 4650 були поранені. В Дар-ес-Саламі загинули 10 осіб, які працювали в посольстві.

Організаторами вибухів були 21 член Аль-Каїди.

Абдалла Ахмед Абдалла – вихідець з Єгипту, протягом останніх років вважався другою людиною в ієрархії «Аль Каїди», його довгий час розшукувало ФБР.

Нагадаємо, французькі військові вбили в Малі Ба Аг Муссу - ватажка групи, яка пов'язана з терористичним угрупованням"Аль-Каїда".

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