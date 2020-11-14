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Україна обійшла Бельгію і вийшла на 18-те місце за кількістю хворих на ковід

Станом на ранок 14 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 53 796 364. 

Україна обійшла Бельгію і вийшла на 18-те місце за кількістю хворих на ковід
Фото: rivnenews.com.ua

Станом на ранок 14 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 53 796 364. 

Про це свідчать дані Worldometers.

Коронавірусну хворобу побороло 37 570 469 осіб, померло 1 310 250.

Україна з 525 176 випадками обігнала Бельгію (525 012 випадків) і вийшла на 18-те місце. Кількість випадків ковіду, виявлених в Іраці, становить 514 496.

У п’ятірку країн з найбільшою кількістю зафіксованих випадків коронавірус входять США (11,1 млн), Індія (8,8 млн), Бразилія (5,8 млн), Франція (1,9 млн) і Росія (1,9 млн).

Загалом коронавірус зафіксовано у 219 країнах та територіях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.

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